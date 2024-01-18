Халява: на ПК бесплатно раздают атмосферный хоррор про Россию, который раньш...

Халява: на ПК бесплатно раздают атмосферный хоррор про Россию, который раньше стоил 600 рубНа PC в течение ограниченного времени бесплатно раздают психологический хоррор от первого лица Holidays in Khrushchevsk, действие которого разворачивается в России, а именно в вымышленном городе Хрущевск.