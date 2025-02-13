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Криптовалюта Трампа резко подорожала

Криптовалюта Трампа резко подорожала

Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, которую президент США представил накануне своей инаугурации в январе, резко подорожала на фоне новостей о длительном телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, который стороны сочли продуктивным.

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