Криптовалюта Трампа резко подорожала

Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, которую президент США представил накануне своей инаугурации в январе, резко подорожала на фоне новостей о длительном телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, который стороны сочли продуктивным.
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