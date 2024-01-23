Оправдается ли последняя надежда либералов: мнения политологов

В России набирает обороты кампания по выборам президента. Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков поддержал выдвижение претендента от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина, причем, по мнению ряда экспертов, последний зарегистрирован не будет.
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