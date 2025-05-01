Катастрофа, изменившая закон: как рухнувшая плотина узаконила браки с умершими

У подножия холмов на юге Франции, недалеко от Лазурного Берега, лежат развалины плотины Мальпассе. Её построили в 1954 году, чтобы усмирить капризную реку Рейран — летом она пересыхала, а зимой превращалась в бурный поток.
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