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Затор в Сюникской области: 770 автомобилей оказались заблокированными

Затор в Сюникской области: 770 автомобилей оказались заблокированными

Это произошло из-за аварии.В результате дорожно-транспортного происшествия на участке дороги от развилки в Шинурайре до "Сатанинского моста" 24 февраля в Армении образовался серьезный затор.

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