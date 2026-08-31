Стальной кулак Тихого океана: почему «Хабаровск» неуязвим даже после залпа

Подводная лодка специального назначения «Хабаровск» проекта 09851 впервые вышла в море на заводские ходовые испытания.
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