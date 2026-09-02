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Волевая и уверенная победа «Спартака» на «Лукойл-Арене»: Солари оформил дубль, «Родина» второй раз заполучила «трёху» от «красно-белых»

Волевая и уверенная победа «Спартака» на «Лукойл-Арене»: Солари оформил дубль, «Родина» второй раз заполучила «трёху» от «красно-белых»

«Спартак» одержал волевую победу над «Родиной» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России на «Лукойл-Арене» - 3:1.

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