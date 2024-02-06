«Совместная работа»: Александр Жадан рассказал, как нашёл себе жену с помощью нейросети

ChatGPT cэкономил ему время и миллионы рублей на подарки, считает выпускник РГГУ. Написавший диплом при помощи нейросети ChatGPT выпускник РГГУ Александр Жадан вновь заявил о себе, рассказав в социальных сетях, что с помощью искусственного интеллекта нашёл себе жену.