В Госдуме предложили компенсировать учителям 50% платы за ЖКХ

Компенсацию планируют распространить не только на коммунальные услуги, но и на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на взносы на капремонт Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли инициативу о компенсации учителям половины расходов на жилищно-коммунальные услуги.