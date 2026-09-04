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В Госдуме предложили компенсировать учителям 50% платы за ЖКХ

В Госдуме предложили компенсировать учителям 50% платы за ЖКХ

Компенсацию планируют распространить не только на коммунальные услуги, но и на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на взносы на капремонт Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли инициативу о компенсации учителям половины расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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