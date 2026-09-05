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Журнал «Профиль»

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Обострение ситуации в Ормузском проливе: США ударили по 3 иранским танкерам, КСИР ответил атакой на 6 судов в проливе, в том числе на 3 американских

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в субботу, 5 сентября 2026 гола, заявило об ударах по трем иранским нефтяным танкерам у побережья острова Харк, в районе Джаска и в Оманском заливе.

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