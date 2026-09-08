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Иркутск Сегодня

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Иркутян ждёт тёплая среда: до +23 градусов и без дождя

9 сентября, в Иркутской области ожидается переменчивая погода. Местами пройдут дожди с грозами, а в ряде северных районов — сильные осадки.

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