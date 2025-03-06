Борис Титов заявил, что китайские машины лучше европейских

При этом стране все еще нужно решить проблему с авиацией Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов рассказал РИА Новости, что не пересел бы уже с китайского автомобиля на европейский.