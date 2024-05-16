Мариуполь против

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Sergey Ivanov

Русский мир пришел! И тогда мариупольцы осознали, что «русский мир»- это не для них. Это- для таджиков. Сейчас они заселяют дома, построенные для мариупольцев. Ну, а мариупольцы теряют родину. Наши идиот- патриоты кричат, что Одесса и Харьков- русские города. Но молчат о том, что мы теряем русские города Москву и Петербург, которые все больше становятся таджикско- узбекско- азербайджанскими. И вот уже новая инициатива нашей власти: Поступило предложение организовать «Таджикскую республику»! В Ленинградской области. Ну и, наверное, со столицей в Петербурге? Зачем?- Для того, чтобы «защитить права таджиков, которые не имеют своей национальной республики на территории России». Кто и как будет защищать интересы русских, у которых из- под ног вырывают их исконную землю- об этом власть умалчивает.... Ну, а к мариупольцам, уже наглотавшимся «русского мира», скоро прибавится таджикский город Харьков и Одесса!