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Мариуполь против

Мариуполь против

ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ. Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут" В 2014 году Донбасс выступил за крепкие связи с Россией - тогда началась гражданская война, унёсшая многие жизни.

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Комментарии
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ХЭ
Халикова Эля
Гнать в три шеи этих обнаглевших среднеазиатов! Надоели уже! Обратно в кишлаки!!!!!
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13 час.
НК
Николай Кирбитов
Бойцы вы говорили, что придёте и наведём порядок, а сейчас у вас под носом творится беспредел, где наша гордость, мы слабоки
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10 час.
SI
Sergey Ivanov
Русский мир пришел! И тогда мариупольцы осознали, что «русский мир»- это не для них. Это- для таджиков. Сейчас они заселяют дома, построенные для мариупольцев. Ну, а мариупольцы теряют родину. Наши идиот- патриоты кричат, что Одесса и Харьков- русские города. Но молчат о том, что мы теряем русские города Москву и Петербург, которые все больше становятся таджикско- узбекско- азербайджанскими. И вот уже новая инициатива нашей власти: Поступило предложение организовать «Таджикскую республику»! В Ленинградской области. Ну и, наверное, со столицей в Петербурге? Зачем?- Для того, чтобы «защитить права таджиков, которые не имеют своей национальной республики на территории России». Кто и как будет защищать интересы русских, у которых из- под ног вырывают их исконную землю- об этом власть умалчивает.... Ну, а к мариупольцам, уже наглотавшимся «русского мира», скоро прибавится таджикский город Харьков и Одесса!
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4 час.

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