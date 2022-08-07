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В Совфеде назвали удары ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

В Совфеде назвали удары ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

Federation Council of Russia/ Globallookpress Обстрелы Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны ВСУ стоит расценивать как акт ядерного терроризма, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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