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Пункт-А

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Игорь Мартынов посетил Центр общественного наблюдения на выборах

Игорь Мартынов посетил Центр общественного наблюдения на выборах

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов сегодня посетил региональный Центр общественного наблюдения, задача которого – обеспечивать контроль за ходом голосования и соблюдением прав избирателей.

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