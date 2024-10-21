Приметы про соль: как избежать неприятностей и привлечь удачу

Любые приметы про соль могут быть связаны как с положительными, так и с негативными событиями.При толковании таких примет нужно учитывать многие нюансы, только в этом случае можно узнать о тех событиях, которые произойдут в ближайшем будущем.
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