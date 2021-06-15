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Глава Адыгеи выступил на XXXIII конференции АРО ВПП «Единая Россия»

Глава Адыгеи выступил на XXXIII конференции АРО ВПП «Единая Россия»

В работе конференции приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов, депутаты фракции Единой России в Госсовете-Хасэ РА, члены исполнительного комитета АРО, делегаты 9 местных отделений партии.

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W357 Ц753W357
Это не партия это ино агенты и воры при власти.

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