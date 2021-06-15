Глава Адыгеи выступил на XXXIII конференции АРО ВПП «Единая Россия»

В работе конференции приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов, депутаты фракции Единой России в Госсовете-Хасэ РА, члены исполнительного комитета АРО, делегаты 9 местных отделений партии.
В работе конференции приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов, депутаты фракции Единой России в Госсовете-Хасэ РА, члены исполнительного комитета АРО, делегаты 9 местных отделений партии.
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