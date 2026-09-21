Роспотребнадзор заблокировал 45 тысяч сайтов с запрещёнными БАД в Воронежской области

Роспотребнадзор заблокировал почти 45 тысяч интернет-ресурсов с запрещёнными БАД, среди них – капсулы для похудения «Ozempi Slim» и «Микродозинг красного мухомора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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