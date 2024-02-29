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Калуга-поиск

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Под Калугой пробурят 70 скважин в поисках месторождения подземных артезианских вод

Под Калугой пробурят 70 скважин в поисках месторождения подземных артезианских вод

Глава Калуги Дмитрий Денисов осмотрел место бурения скважин нового городского водозабора. Еще 30 лет назад близ Калуги обнаружили Андреевское месторождение подземных артезианских вод, тогда и появились планы по его строительству нового водозабора.

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