Под Калугой пробурят 70 скважин в поисках месторождения подземных артезианских вод

Глава Калуги Дмитрий Денисов осмотрел место бурения скважин нового городского водозабора. Еще 30 лет назад близ Калуги обнаружили Андреевское месторождение подземных артезианских вод, тогда и появились планы по его строительству нового водозабора.
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