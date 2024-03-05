Наш слон. Губернатор Амурской области жестко взялся за мигрантов

Губернаторский корпус не перестаёт нас удивлять. В хорошем смысле слова. Если федеральные органы власти предпочитают не шибко артикулировать проблему миграции, а некоторые, как например ФАДН, вообще забивают на всё и игнорируют катастрофу, то главы регионов активно включаются в работу по защите коренного населения от беспредела гастарбайтеров.