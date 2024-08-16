Ведомство: ВСУ планируют атаки с радиоактивным веществом на две АЭС

Заряды с боеголовками с радиоактивным веществом планирует использовать ВСУ во время атак на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщает 16 апреля РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя российского силового ведомства.
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