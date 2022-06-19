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В НХЛ рассказали, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту

В НХЛ рассказали, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту

Американский журналист Майкл Руссо после второго матча финала Кубка Стэнли провёл опрос по поводу того, какой зарплаты заслуживает российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, у которого подходит к концу контракт с клубом из Денвера.

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