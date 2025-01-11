В России 12 января 2025 года отмечается День работника прокуратуры и еще несколько праздников Вячеслав СоленовКакой праздник отмечается 12 января 2025 года, можно выяснить, обратившись к календарю значимых дат.
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