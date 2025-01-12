В ВОЗ сообщили, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции нет

ВОЗ считает, что на данный момент в мире нет угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.
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