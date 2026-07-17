Не выбрасывайте морковную ботву: простые рецепты и заготовки из вершков

Морковная ботва — это не отходы, а полезная зелень, которую многие незаслуженно выбрасывают. В ней содержатся полезные витамины, а по вкусу она способна заменить привычные шпинат или петрушку в самых разных блюдах.
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