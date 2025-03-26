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Царьград

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АСВ арестовало $163 млн у экс-владельцев банков в 10 странах мира

АСВ арестовало $163 млн у экс-владельцев банков в 10 странах мира

Агентство по страхованию вкладов заморозило $163 млн активов экс-владельцев банков в 10 странах. В 2024 году возбуждено 90 уголовных дел, получено приговоров более чем в 71 случае.

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