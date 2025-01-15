Вяльбе: Спортсменов больше волнуют условия, чем победы в Кубке России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает несущественной жалобу олимпийской медалистки Анастасии Кулешовой на условия проживания в Казани перед этапом Кубка России, несмотря на что спортсменку переселили.
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