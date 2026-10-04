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Пятый канал

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Оленевод выжил после нападения бурого медведя на Чукотке

Оленевод выжил после нападения бурого медведя на Чукотке

Бурый медведь напал на 45-летнего оленевода на Чукотке. Мужчина выжил, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

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