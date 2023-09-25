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Челябинец Владимир Иванов защитил титул чемпиона России по бадминтону

Челябинец Владимир Иванов защитил титул чемпиона России по бадминтону

Владимир Иванов из Челябинска завоевал золото чемпионата России по бадминтону. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России, финальные матчи личного чемпионата России 2023 года завершились во Владивостока.

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