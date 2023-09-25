Челябинец Владимир Иванов защитил титул чемпиона России по бадминтону

Владимир Иванов из Челябинска завоевал золото чемпионата России по бадминтону. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России, финальные матчи личного чемпионата России 2023 года завершились во Владивостока.
Владимир Иванов из Челябинска завоевал золото чемпионата России по бадминтону. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России, финальные матчи личного чемпионата России 2023 года завершились во Владивостока.
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