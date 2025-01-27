❗️В Крыму за сутки обследовали свыше 400 километров берега на наличие мазута В МЧС России рассказали, что мониторинг проводится с помощью БПЛА, морских судов и авиации.
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❗️В Крыму за сутки обследовали свыше 400 километров берега на наличие мазута В МЧС России рассказали, что мониторинг проводится с помощью БПЛА, морских судов и авиации.