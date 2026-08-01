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Царьград

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Полный крах: Турция признала обрушение туризма из-за дороговизны

Полный крах: Турция признала обрушение туризма из-за дороговизны

Официальная статистика зафиксировала падение доходов и потока гостей.Официальные данные Турецкого института статистики подтвердили самые мрачные прогнозы участников курортного рынка: страна утратила статус доступного направления для зарубежных путешественников.

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