Полный крах: Турция признала обрушение туризма из-за дороговизны

Официальная статистика зафиксировала падение доходов и потока гостей.Официальные данные Турецкого института статистики подтвердили самые мрачные прогнозы участников курортного рынка: страна утратила статус доступного направления для зарубежных путешественников.
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