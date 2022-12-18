Как выбрать шкаф в зависимости от комнаты

Выбор конструкции во многом определяется назначением комнаты, в которой будет установлена мебель. Как выбрать шкаф в прихожую Для этого помещения, чаще всего имеющего скромные габариты, обычно выбирают шкафы с раздвижными дверными системами (купе).
Выбор конструкции во многом определяется назначением комнаты, в которой будет установлена мебель. Как выбрать шкаф в прихожую Для этого помещения, чаще всего имеющего скромные габариты, обычно выбирают шкафы с раздвижными дверными системами (купе).
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