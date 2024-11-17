В Омской области снова подорожал техосмотр. Новый прайс начнет действовать со следующего года. Все подробности здесь.
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В Омской области снова подорожал техосмотр. Новый прайс начнет действовать со следующего года. Все подробности здесь.