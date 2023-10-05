Американцы объявили о планах строительства на Луне

Ученые из Национального аэрокосмического управления США (NASA) активно сотрудничают с технологическими и строительными компаниями в попытке разработать прототипы жилых сооружений, которые планируется разместить на Луне в течение ближайших полутора десятилетий.
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