Сколько детей получат выплаты из Нацфонда уже в 2024 году

В Министерстве финансов подсчитали, сколько детей получат выплаты из Нацфонда на образование или улучшение жилищных условий в 2024 году/ Директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Айбол Аргынгазинов считает, что ключевой идеей инициативы является распределение национального богатства подрастающему поколению, которое послужит стартовым капиталом при вхождении во взрослый этап жизни, передает Tengrinews.