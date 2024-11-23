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  • чвсатпкьл
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WSJ: Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты

WSJ: Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты

Украина начала активную работу над созданием более чем одной баллистической ракеты. Она хочет присоединиться к группе государств, способных производить такое вооружение, сообщила газета The Wall Street Journal.

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Ф
Фил
&quot;Орешник&quot; вам-долбодятлам вам в помощь.
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