WSJ: Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты

Украина начала активную работу над созданием более чем одной баллистической ракеты. Она хочет присоединиться к группе государств, способных производить такое вооружение, сообщила газета The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии