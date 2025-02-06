Абитуриенты Мангистау могут стать обладателями гранта от SDU University

SDU University ежегодно проводит олимпиаду для абитуриентов на республиканском уровне. Олимпиада SPT помогает выпускникам школ и колледжей выбрать свою будущую профессию и дает возможность получить грант, передает inAktau.
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