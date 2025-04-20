Дождались. Перемирию пришёл конец. В 21:36 с Украины пришло тревожное сообщение

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Да узбогойтесь вы, не пойдет никуда невиданная сила: наш призик уже пасхальное перемирие об,явил, как всегда одностороннее, опять безответно бомбимым быть. Никак не могут командиры порвать все нахрен чуждые мундиры о русские штыки... 😪
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