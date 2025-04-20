Михаил Фадеев

Да узбогойтесь вы, не пойдет никуда невиданная сила: наш призик уже пасхальное перемирие об,явил, как всегда одностороннее, опять безответно бомбимым быть. Никак не могут командиры порвать все нахрен чуждые мундиры о русские штыки... 😪