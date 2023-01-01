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Василевский отразил 28 из 31 броска «Аризоны» и одержал 3-ю победу подряд

Андрей Василевский отразил 28 из 31 броска «Аризоны» и одержал 3-ю победу подряд. Российский вратарь принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Койотис» (5:3).

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