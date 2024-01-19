Ярмольник обозвал "дураком" новосибирца Кологривого

Опытный актёр сказал, что ему жалко молодого коллегу и посоветовал ему прекратить карьеру.Известный актёр Леонид Ярмольник высказался в адрес молодого коллеги по ремеслу, уроженца Новосибирска Никиты Кологривого.
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