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Баскетболисты «Зенита» в третий раз проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Московская команда забрала у сине-бело-голубых шанс на второе место в таблице. Баскетбольный клуб «Зенит» проиграл ЦСКА со счетом 72:69 в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.

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