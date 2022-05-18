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Даниил Медведев: «На грунте я не показываю свой лучший теннис. Мне сложнее изменить ситуацию, когда что-то не получается»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение в первом матче после удаления грыжи. В Женеве он проиграл Ришару Гаске – 2:6, 6:7.

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