Названа причина крупного пожара на складе в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Причиной крупного пожара на площади 1,3 тысячи квадратных метров на складе в Подмосковье могло стать короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в телеграм-канале.
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