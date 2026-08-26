Иран опровергает заявление США о частичном восстановлении судоходства в Ормузе

В июле американские военные нанесли серию ударов по иранским радарам и системам наблюдения. Это позволило впоследствии ежесуточно проводить через Ормузский пролив от 15 до 20 нефтетанкеров, которые суммарно перевозят до 10 миллионов баррелей, что составляет примерно половину от довоенно.
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