Иран опровергает заявление США о частичном восстановлении судоходства в Ормузе

В июле американские военные нанесли серию ударов по иранским радарам и системам наблюдения. Это позволило впоследствии ежесуточно проводить через Ормузский пролив от 15 до 20 нефтетанкеров, которые суммарно перевозят до 10 миллионов баррелей, что составляет примерно половину от довоенно.