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Царьград

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RT: близкие актёра Василия Ливанова опровергли новость об инсульте

RT: близкие актёра Василия Ливанова опровергли новость об инсульте

СМИ сообщили, что экранный Шерлок Холмс был госпитализирован в Москве.Семья актёра Василия Ливанова опровергла информацию о его госпитализации.

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