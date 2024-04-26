Ольга Бузова призналась, что сделала очень скромный ремонт

Певица Ольга Бузова заявила, что у нее нет золотых унитазов. Ведущая Ольга Бузова несколько лет назад купила себе шикарную квартиру в центре Москвы, но перебралась туда лишь в прошлом году, когда там закончился ремонт.
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