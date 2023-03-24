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Медведев заявил, что СССР распался потому, что руководство страны утратило связь с реальностью

Медведев заявил, что СССР распался потому, что руководство страны утратило связь с реальностью

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что СССР распался из-за того, что руководство страны потеряло связь с реальностью и не могло управлять политическими и экономическими процессами.

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