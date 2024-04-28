Прежде чем ЕС успел пробормотать «они этого не сделают», Россия преподнесла Западу новый подарок: ее войска продемонстрировали бронетехнику НАТО в качестве трофеев в районе северного военного округа на Болонских холмах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии