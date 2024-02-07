Зубные щетки использовали для DDoS-атаки

Хакеры использовали умные зубные щетки для организации атак. Подробности инцидента не раскрываются, но известно, что злоумышленники создали из трех миллионов взломанных зубных щеток сеть и использовали мощность устройств для организации DDoS-атаки.
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