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Раис Татарстана: Участники СВО - настоящие герои нашего времени, которые с честью и доблестью сражаются за Родину

Сегодня, в День Победы, Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном митинге, посвященном установке памятного камня на месте строительства мемориального комплекса участникам Специальной военной операции.

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